Real Madrid vs Barcelona: hora y dónde ver el clásico de España

Real Madrid y Barcelona protagonizarán una nueva edición del clásico de España, en un duelo que promete ser emocionante de principio a fin. Pese a que son tiempos distintos, ya lejanos del cruce de Ronaldo y Messi, no deja de ser llamativo. El momento de ambos es un contraste, con la casa blanca, líder sólido en La Liga y los culés, repuntando y volviendo a construir su idea con gente de la casa.



Todo quedará en la cancha, a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana, para que ruede la esférica en el estadio Santiago Bernabéu.



Hora y dónde ver Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona



Hora: 3:00 p.m. hora colombiana

Estadio Santiago Bernabéu

T.V: DirecTV Sports 610 y DirecTV Go

Online: Futbolred