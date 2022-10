Real Madrid vs Barcelona: hora y dónde ver el clásico de España

Real Madrid y Barcelona protagonizarán un nuevo clásico en España, con mucho en juego, desde lo deportivo. Ambos se ubican en la parte alta de la tabla, con 22 unidades, solo con el gol diferencia por determinar quién es primero.



En este caso, Barcelona con su ataque, saca la ventaja. Sin embargo, ambas escuadras buscarán derrotar y marcar tendencia en España.



Hora y dónde ver Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid vs Barcelona

Estadio Santiago Bernabéu

Hora: 9:00 a.m. hora colombiana

T.V: Directv Sports 610