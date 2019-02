Real Madrid y Barcelona definen este miércoles el primer clasificado a la final de la Copa del Rey luego de empatar 2-2 en el Camp Nou. El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu a las 3:00 p.m., sin Jeison Murillo, pues no fue convocado para el clásico español.

Los de Santiago Solari en una Copa del Rey a la que esta campaña sí se le concedió importancia, como el camino más corto a un título en un curso repleto de irregularidad. Dos duelos ante el eterno rival que marcarán el camino con la opción de quedar sin opciones en dos competiciones y tener que jugarse el todo o nada, un año más, a su torneo predilecto, la Liga de Campeones.



Para los de Ernesto Valverde un torneo que ha ido ganando importancia en su actual edición según se fueron superando barreras. En principio, la eliminación de la última Liga de Campeones con el desgaste físico mostrado en Roma, invitaba a no realizar excesos. Pero un grupo liderado por un ganador natural como Leo Messi no entiende de tirar competiciones.



La portería la ocupará Keylor Navas, quien sabe si en su último partido del curso a no ser que Solari le de alguno de Liga si el Real Madrid avanza en 'Champions', y el capitán Sergio Ramos regresa a la zaga cumplida su sanción. Son los dos cambios fijos que se esperan en un equipo que puede retocar su ataque y con una duda por despejar en el lateral izquierdo. Marcelo tendrá la oportunidad en un clásico.



El dominio de los azulgrana en esta competición es abrumador, con seis títulos en la última década y 23 eliminatorias a doble partido superadas en la Copa. De hecho, el Real Madrid fue el último que lo apeó de la competición del k.o., en una eliminatoria en la que los madridistas solo empataron en la ida jugada en su casa (1-1), pero le dieron la vuelta en el Camp Nou (1-3). Ahora, la situación es a la inversa, en la ida el Barça empató con el mismo resultado y, teóricamente, la ventaja es del equipo de Solari, que afronta a la vuelta en casa, aunque, claro, todo se tiene que medir en función del 'factor Messi'.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Vinicius, Benzema.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitic; Messi, Suárez, Dembélé.



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 3:00 p.m. hora colombiana.