Barcelona dio golpe a Real Madrid en Copa del Rey: 1-0 en el Bernabéu

No importa por qué o para qué: un clásico es un clásico y un Real Madrid vs FC Barcelona marca igual por el campeonato que sea. Esta vez se midieron en la ida de las semifinales de Copa del Rey y el equipo culé logró derrotar al merengue 1-0 y toma ventaja en este primer sorbo.

​

Real Madrid 0-1 Barcelona



FINAL DEL PARTIDO



Minuto 94- Centro de Daniel Carvajal al área, pero la defensa del Barcelona logra despejar el balón. el Madrid sigue intentando pero no logra el anhelado empate



Minuto 91- el equipo merengue se acordó de atacar en estos últimos minutos de partido y empieza a buscar opciones de llegar al gol del empate, pero parece difícil. Sin embargo, lograron encontrar un remate de Rodrygo cerca del palo



Minuto 89- el árbitro adicionó 5 minutos más en el Bernabéu



Minuto 87- Real Madrid no encuentra soluciones y el Barcelona mantiene el balón en arco contrario.



Minuto 85- Carlo Ancelotti busca opciones en el banco de suplentes para lograr empatar el partido. Alvaro Rodriguez ingresa en sustitución de Luka Modric.



Minuto 81- Vinicius Junior intentó encontrar la cabeza de un compañero con un buen centro al área, pero la defensa del Barcelona sigue atenta a cualquier intento de ataque del merengue



Minuto 79- Federico Valverde, del Real Madrid, consigue un remate pero la defensa del Barcelona lo rechaza.



Minuto 73- el árbitro muestra amarilla para Federico Valverde del Real Madrid



Minuto 72- Gavi se hizo el espacio para llegar al centro y conecta un cabezazo desde cerca del punto de penalti, pero salió muy desviado del poste izquierdo.



Minuto 69- Xavi ha decidido realizar un cambio. Ansu Fati ingresa por Raphinha.



Minuto 65- Real Madrid recupera la pelota, pero no dura mucho con ella y el Barcelona se ve fuerte en zona defensiva



Minuto 60- Real Madrid presiona al Barcelona en su campo, pero el equipo de Xavi Hernández se sostiene con la posesión de balón



Minuto 50- Manoteo de Vinicius y Gavi, amarilla para el del Barcelona



Minuto 48- Pedía mano en el área Real Madrid... se sigue refugiando bien el ganador parcial



SE JUEGA SEGUNDO TIEMPO



TERMINA PRIMER TIEMPO. Gana Barcelona 0-1 en casa de un Madrid que no encuentra magia, mientras su oponente llegó una vez y celebró gracias a autogol.



Minuto 40- Controla bien Barcelona, amenaza con Raphinha y administra su ventaja sin sufrir



Minuto 30- Se anima Vinicius pero remata a manos de Ter Stegen



Minuto 26- Gooooolllll de Barcelona!!! Primer acercamiento y termina en gol: llegada masiva, pelota al área tras error de Camavinga y autogol de Militao. Ganan los catalanes 0-1



Minuto 20- Sobre revolucionado Vinicius, saliendo al encuentro de Busquets



Minuto 11- Se salva Barcelona: iba a ser un golazo de Benzema pero se anula la jugada por fuera de lugar previo: lástima que se pierda semejante definición



Minuto 10- No pasa FC Barcelona la mitad de la cancha... se ralentiza el juego



Minuto 7- Llegada de Vinicius a pura habilidad, por fuera le sale el remate



Minuto 1- Primer acercamiento de Modric sin mayor peligro



¡RUEDA LA PELOTA!



Estas son las alineaciones confirmadas:

​