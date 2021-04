Clásico español con la incertidumbre de Messi y Ramos ¿continuarán?

Vicente Del Bosque, exseleccionador español y exentrenador del Real Madrid, evitó hablar este jueves sobre la relación contractual de Sergio Ramos aunque se mostró esperanzado en que club y jugador "lleguen al mejor acuerdo" al final de esta temporada en la que el defensa sevillano termina contrato.

Del Bosque dio su opinión acerca del clásico del fútbol español que la próxima jornada de Liga disputarán el Barcelona y Real Madrid, segundo y tercero de la clasificación, respectivamente, y separados por solo dos puntos. "Vamos a seguir después del sábado con la misma incertidumbre. A estas alturas de temporada no puedes fallar pero hasta el final alguno es imposible que todos ganen todo", dijo Del Bosque.



Sobre la situación de Sergio Ramos y Leo Messi, quienes terminan contrato a final de temporada con Real Madrid y Barcelona, respectivamente, Del Bosque no quiso pronunciarse en exceso. "Lo de Sergio Ramos es una situación contractual y espero que lleguen al mejor acuerdo para club y jugador. Sobre Messi no sé si será su último clásico pero sí que creo que cada vez que haya una baja de un talento como el suyo no es bueno para nuestro fútbol", confesó en 'Desafío Nacex', un torneo de pádel con la presencia de exjugadores del Real Madrid y Barcelona.



Del Bosque fue consultado sobre si cree que el brasileño Carlos Casemiro, el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric han sido los mejores centrocampistas de la historia del Real Madrid. "Podría ir en esa línea. Kroos y Modric son extraordinarios y Casemiro hace también una labor muy eficaz. Han sido los que han marcado en el aspecto ofensivo y defensivo el Real Madrid de los últimos años", concluyó.