Real Madrid y Atlético se complican: igualdad que sabe a muy poco

No fue fácil para un Real Madrid que cambió en varios momentos su idea con un mediocampo distinto y con la titularidad de Marco Asensio. Carlo Ancelotti dejó afuera a Eduardo Camavinga que tanto le dio en los últimos compromisos, y aparecieron Toni Kroos, Dani Ceballos y Federico Valverde que tuvo mucho protagonismo, pero quedó la sensación que fue un equipo blanco en el Bernabéu sin ideas en la búsqueda del gol.



Los diversos centros quedaron embolsados por un Jan Oblak que fue un cerrojo en la puerta, y además, con una defensa rojiblanca compleja de vulnerar y que no permitió que su arco cayera. No fue sino que Álvaro Rodríguez alcanzó a igualar el juego en los últimos minutos en un gol similar al de José María Giménez.

Empezando el compromiso, el Real Madrid salió en busca de abrir el marcador con un Marco Asensio que recibió la oportunidad brindada por Carlo Ancelotti con un disparo que le quemó las manos a Jan Oblak. Las acciones seguían siendo blancas con Vinícius Jr que disparó sobre los 16 minutos y salvó Mario Hermoso de cabeza rechazando el peligro. Todo era del local en el Santiago Bernabéu con un centro de Federico Valverde que Karim Benzema sacó un latigazo muy desviado.



Atlético de Madrid despertó a los 21 minutos con Yannick Ferreira Carrasco con un remate por el costado y Thibaut Courtois salvó. Con el pasar de los minutos, el belga pudo marcar el gol con un tiro de esquina cerrado que curiosamente rechazó un jugador del Atlético. El juego se tornó muy repetitivo con centros de ambos equipos que embolsaban los dos arqueros negando las opciones de gol en la primera parte.



Ya en el complemento, Federico Valverde intentó abrir el marcador con un disparo cruzado sin dirección del arco. Nuevamente Valverde tuvo la oportunidad con un disparo de volea por un costado minutos antes Antoine Griezmann lo intentó con un remate sin ver puerta. A los 64 minutos, Ángel Correa fue expulsado por una agresión a Antonio Rüdiger. Con uno menos, Atlético de Madrid se tomó confianza y abrió la cuenta por lo alto con José María Giménez con un testarazo.



A partir de ese momento, el Real Madrid intentó igualar con Aurélien Tchouaméni con remates de larga distancia que le quemaron las manos a Jan Oblak. El primero fue del volante francés que intentó vulnerar el arco colchonero, y luego su compañero de selección, Eduardo Camavinga también intentó desbordando en el costado izquierdo ya como lateral después de la salida de Nacho por Álvaro Rodríguez que iba a dar de qué hablar. El juvenil ingresó y en un córner esplendido de Luka Modric, el oriental cabeceó para igualar. El equipo merengue se complicó y ahora está a siete unidades del Barcelona, mientras que los colchoneros siguen cuartos.