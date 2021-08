¡No más jueguitos! Ultimátum de Real Madrid a PSG por Kylian Mbappé

Real Madrid no quiere perderse la fiesta de los bombazos en territorio europeo. Florentino Pérez ha tirado la casa por la ventana con Kylian Mbappé, pero la respuesta en PSG no ha sido del todo alentadora.

Después de ofrecer 160 millones de euros y de que los parisinos expresaran, en voz del dirigente deportivo Leonardo. que no aceptarían menos de 180 millones. en la Casa Blanca dicidieron cumplir.



Se supo de una oferta de 170 millones más 10 en variables, es decir los 180 solicitados. Pero pasan las horas y desde Francia no han dado respuesta alguna. Situación que preocupa en territorio español pues quedan tres días para el cierre del mercado.



Claro está que Real Madrid tiene el “sartén por el mango”, como se dice popularmente. Ya cumplió con las exigencias del París Saint-Germain, pero si no recibe contraoferta o confimación alguna, tendrá toda la libertad de llevarse a Mbappé completamente gratis en la temporada 22-23.



Así las cosas, el reconocido programa español ‘El Chiringuito’ informó que Florentino le dará una última chance al presidente Nasser Al-Khelaïfi.



“El R. MADRID da de PLAZO al PSG hasta el LUNES a las 6 de la TARDE para CONTESTAR a la última OFERTA de 170 millones de euros + 10”, se detalló en Twitter. Claridad total.



Así pues el camino del PSG se dividen en tres: aceptar y ganarse 180 ‘palos’, negociar o tratar de convencer al jugador para que renueve y continúe bajo las órdenes de Mauricio Pochettino.