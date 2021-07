Sonríe Ancelotti: cuatro regresos que generan ilusión en Real Madrid

De a poco se arma el Real Madrid modelo 2021-22. Toni Kroos, Luka Modric, Raphael Varane y Gareth Bale finalizaron sus vacaciones y se reincorporaron este viernes a los entrenamientos del equipo, que continúa su pretemporada con dobles sesiones para afinar su puesta a punto de cara al inicio del curso.



Kroos, Modric, Varane y Bale jugaron la Eurocopa con Alemania, Croacia Francia y Gales, respectivamente. Todos fueron eliminados en los octavos de final y tras unos días de vacaciones y con permiso del club, volvieron al trabajo para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti. Todos coincidieron con el técnico italiano en su primera etapa.

🏃💨 ¡La mejor forma de empezar el fin de semana! pic.twitter.com/Ia6iwKry5K — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2021

Salvo Toni Kroos, que sólo estuvo en la segunda temporada de Ancelotti (la 2014/15), el resto jugó a sus órdenes en las dos, por lo que son viejos conocidos.



De las cuatro caras nuevas que regresaron a Valdebebas, dos tienen su futuro asegurado en el Real Madrid esta temporada (Modric y Kroos). Por contra, no está descartado que Bale y Varane salgan de la entidad presidida por Florentino Pérez.



El central francés podría dejar en caja una buena cifra cercana a los 60 millones de euros y Bale parece que quiere cumplir su último año de contrato. Quién tenía que regresar hoy también y no pudo, fue Karim Benzema, que dio positivo por coronavirus y aún no podrá incorporarse a la pretemporada de su equipo.



El resto, trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros y Ancelotti va recuperando miembros de su plantilla. En los Juegos Olímpicos de Tokio están Dani Ceballos, Jesús Vallejo y Marco Asensio con España, mientras que Takefusa Kubo pelea con Japón por una medalla.



De vacaciones continúan los brasileños Éder Militao, Vinícius Júnior y Carlos Casemiro. También los belgas Thibaut Courtois y Eden Hazard, que alcanzaron los cuartos de final de la Eurocopa. Completa la nómina de ausencias el uruguayo Federico Valverde, también de vacaciones.



Además, Ancelotti contó con la incorporación de Jovic al grupo y sólo quedan tres jugadores al margen: Mariano Díaz, que se entrenó en solitario sobre el césped y Ferland Mendy y Dani Carvajal, que lo hicieron en el interior de las instalaciones del Real Madrid.