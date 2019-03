Real Madrid sufre, pero reacciona a tiempo y supera 1-4 a Valladolid

Real Madrid recuperó la memoria y, aunque sufrió al inicio, terminó goleando 1-4 a Real Valladolid en Liga.

En el primer tiempo, el gran protagonista fue el VAR, que anuló dos jugadas de gol de Guardiola y confirmó un penalti, desperdiciado por Rubén Alcaraz.



El equipo 'merengue', que parecía todavía muy tocado con las malas noticias de la eliminación de Copa y Champions, no hacía pie y veía cómo, finalmente, al minuto 29, Real Madrid tomaba delantera en el marcado, con un gol de Anuar, tras centro de Keko.



La fiesta, sin embargo, duraría apenas 5 minutos, pues encontró la igualdad el equipo de Solari en un centro que quiso cabecear Nacho, provocó la salida del arquero y el rebote le quedó servido a Varane.



Ya en el complemento el local sacó el pie del acelerador y el Madrid, como corresponde a su prestigio, no perdonó: al 51 marcó de penalti Benzema en penalti sin discusión y al 59 hizo su doblete en un ataque frontal que terminó con una gran definición.



Al 84, Modric redondeó la goleada 1-4 tomando un servicio de Benzema y definiendo a puro talento para borrar la imagen vacilante del comienzo del juego.



No hizo falta Isco, que no entró en la convocatoria a pesar de la ausencia de Bale y Vinicius, entre otros.



Hace lo suyo el Madrid, pero también el Barcelona, que es líder sólido de la Liga y aleja el último suspiro de título para los blancos en la temporada.