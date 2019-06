El sueño del Madrid: intercambiar a Bale por un campeón del mundo

La llegada de Eden Hazard a Real Madrid fue el primer paso que dio Florentino Pérez para la renovación de un equipo que sueña con volver a lo más alto de Europa y del fútbol local, donde esta temporada solo cultivaron fracasos y se encontraron con una serie de derrotas que golpearon duro a la afición.



Con base en ello y pensando en lo que vendrá para el próximo año competitivo, la institución merengue ahora apunta sus cañones a otra gran figura, Paul Pogba, el segundo pedido de Zidane y uno de los jugadores que no atraviesa un buen presente en el equipo en el que juega, Manchester United.



Y aunque desde Old Trafford están convencidos en no soltar al futbolista francés, la intención del jugador sería otra, por lo que pensando en el equipo merengue se ilusionan y sueñan con un canje en el que entraría el galés Gareth Bale, cuyo futuro no estaría en el equipo de la capital española para lo que esa salida sería una gran alternativa, según confirmó el diario inglés ‘Daily Mail’



Bale, por su parte, sabe que fue en Inglaterra donde jugó su mejor fútbol y mostró su mejor cara, así que habrá que esperar cómo evolucionan las negociaciones, pero, de momento, tanto Pogba como el jugador de Real Madrid se muestran interesados en el negocio.