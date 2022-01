Misma situación, diferente DT: casos James y Hazard en Real Madrid

La prensa española y los aficionados merengues parecen vivir en un constante ‘déjà vu’. La situación que atraviesa a día de hoy Eden Hazard es similar a la que hace unos años vivió James Rodríguez. La única diferencia parece ser el entrenador, para muchos “villano”, de turno.



Por lo anterior, vale la pena hacer un paralelo respecto a lo que vivió el colombiano y lo que desde hace varias temporadas vive el belga.

El miércoles se vivió una rueda de prensa tensa en el Real Madrid. A pesar de que el tema principal era el duelo por Copa del Rey frente al Elche, la prensa se enfocó, casi que únicamente, en el tema Hazard. Se especuló con nuevas problemas físicos e incluso algún conflicto entre DT-jugador, pero el mismo Ancelotti puso fin a los rumores argumentando que la ausencia de la figura belga se debe únicamente a cuestiones deportivas.



Para el estratega italiano, la nómina tiene una rotación específica para el tipo de partidos que se le presentan y es imposible que todos los jugadores de la plantilla jueguen todos los partidos. Explicación particularmente parecida, por no decir igual, a las que daba Zidane en su tiempo.



“No tenemos problemas”, “nuestra plantilla es amplia”, “todos los jugadores son importantes”, “Pepito tiene un gran talento, es un jugadorazo, es excelente futbolista”, “en algún momento jugará”, y así podemos seguir enumerando frases que a la postre no terminan significando mucho.



Dejando de lado las tibias declaraciones, los datos pueden dar mayor claridad. Desde que ‘Carletto’ asumió como técnico del Madrid, Hazard acumula 16 partidos con apenas 722 minutos disputados y en tan solo nueve de ellos fue titular, en ninguno jugó la totalidad del encuentro. Así mismo, suma apenas dos asistencias y ni un solo gol.



Vale aclarar que todo lo anterior es un balance de mitad de temporada, que es lo que va hasta el momento. En el caso de James, Zidane llegó en la recta final de la temporada 15/16, es decir que en tiempos están prácticamente iguales.



En esos seis meses, el cucuteño estuvo en 21 encuentros (14 como titular) y disputó 1.143 minutos. Ahora bien, en cuanto estadísticas, las diferencias aparecen: el entonces '10' del equipo hizo cinco goles y dio cuatro asistencias.



El ítem final que los condiciona a ambos en cuanto a irregularidad son las lesiones. Desde mediados del 2021 hasta el momento, Hazard ha tenido tres: muslo (45 días de baja), problemas musculares (14) y gastroenteritis (11). James por aquellos tiempos sufrió pero en el segundo semestre del año: hombro, lesión muscular (14) y problema muscular (7).



Así las cosas, la realidad de uno y otro en su momento fue similar. Técnicos que no confiaban los suficiente, ruedas de prensa tensionantes y lesiones reiterativas. Habrá que esperar si el destino del belga es exactamente igual al que hoy vive el colombiano.