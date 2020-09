Ejemplo para James: la perla que salió del Madrid y hoy triunfa afuera

Después de una temporada irregular con Real Madrid, Sergio Reguilón decidió armar maletas y salir buscando mayor continuidad. Afortunadamente, Sevilla le abrió las puertas de la mejor manera.

El lateral de 23 años logró ganarse rápidamente un puesto en el XI titular e hizo parte de un equipo que sorprendió tanto en liga como en competiciones europeas. No en vano se quedó con el título de la Europa League.

Su excelente rendimiento no pasó desapercibido, el Madrid ya analiza su regreso y además Luis Enrique lo citó para los duelos de la Nations League con la Selección de España. Debut a la vista.

En diálogo con ‘Radio Marca’, Reguilón aseguró que “Real Madrid es mi casa”, pero no está seguro de regresar dada la gran temporada que vivió como pieza fundamental del campeón europeo. Incluso se animó a decir que a pesar de la notable superioridad del Madrid y Barcelona en España, “puede llegar el caso de que Sevilla compita por La Liga y yo me alegraría mucho”.

​Por lo pronto, el madrileño deberá regresar a la ‘Casa Blanca’, claro está después de la fecha Fifa, para que Zinedine Zidane tome una decisión. Vale la pena recordar que su posición ya está cubierta por Mendy y Marcelo.