¿Real Madrid piensa en desbandada? Los jugadores que se irían en enero

Se acerca el mercado de invierno en Europa y empiezan a especular sobre próximos fichajes y salidas de jugadores en los principales clubes del Viejo Continente. En Real Madrid apuntan a una desbandada, que podría implicar la salida de hasta ocho jugadores en enero de 2022. ¿Se dará?



El equipo que dirige Carlo Ancelotti pasa por un recambio, y hay figuras que ya no generan expectativa. Por el contrario, se espera que Florentino Pérez, presidente del club español, contrate futbolistas rutilantes para el próximo año, así que hay que depurar el plantel para abrirle espacio a los nuevos.



Otras grandes contrataciones que hizo el equipo merengue no dieron la talla. Es así que el listado de salidas para enero lo encabezarían Gareth Bale y Eden Hazard, aprovechando que tienen mercado y que, aunque no brillaron en el Madrid, pueden relanzar su carrera en otros clubes europeos.



Hasta 8 futbolistas del Real Madrid podrían abandonar el equipo si son ubicados en el próximo mercado. En la lista también está Isco, quien termina contrato en junio de 2022 y no le piensan renovar (igual que Bale).



Además, estarían Nacho, Luka Jovic, Mariano, Dani Ceballos y Jesús Vallejo. Lo cierto es que el Madrid se prepara para un gran cambio en su equipo, con salida, pero también con llegada de futbolistas.