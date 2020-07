¿Le pasó lo mismo que a James? Bale estaría 'obligado' en Real Madrid

Mucho se ha dicho de Gareth Bale y la distancia que mantiene con sus compañeros. Pero también que uno de sus pocos amigos, uno realmente cercano, es Toni Kroos. Justametne el alemán ha sido el protagonista de una infidencia que explicaría la apatía del galés en su última etapa en Real Madrid.

Según su declaración a Goal.com, lo que hay en el fondo de la actitud de Bale es que cuando quiso salir no pudo y ahora que no tiene ofertas que le interesen sí quieren obligarlo a salir.



¿No siente como que ya leyó esta historia? ¡Sí! Pero con otro protagonista: James Rodríguez. El colombiano contó que tuvo una oferta el año pasado que era muy atractiva (presuntamente del Atlético de Madrid) pero que el club 'merengue' no lo dejó salir y tuvo que quedarse "sin querer". Eso quiere decir que ahora ya James y Bale comparte algo más que el hecho de ser transparentes para el técnico ZInedine Zidane...



Kroos sugiere que el galés sí quería irse al Jiangsu Suning de China el verano pasado por un salario de al menos 35 millones de dólares al año, pero Real Madrid se opuso. De ser así, sería la contradicción de la versión que manejaron todos los medios representativos de España en su momento y le daría la razón al jugador, quien, así como James, se quedó sabiendo que no tendría participación en el título 34.



Estas fueron las palabras del alemán: "No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos... Creo que (Bale) quería irse en principio el verano pasado y que al principio dieron un" sí "y luego no otra vez". No sé si todavía está un poco enojado por eso. Es un tema difícil".



¿Bale fue entonces víctima de una jugada de Florentino Pérez? Muchos aseguran que de ser así, tiene razón en no querer facilitar su salida y cobrar hasta el último centavo de su millonario contrato en Madrid, pues ahora no tiene ofertas que le interesen. ¿Pasará otra vez hasta 7 partidos sin ver acción como en el remate de la campaña y dando de qué hablar con su actitud en la tribuna? No parece preocuparle. Después de todo, siempre le quedará el golf.