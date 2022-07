Estos son los descartados del Real Madrid: los que están en venta

Real Madrid sigue en la preparación, para lo que serán los nuevos retos de la temporada. El primero de ellos, se dará en la Supercopa de Europa, donde estarán enfrentando al Eintracht Frankfurt, equipo del colombiano Rafael Santos Borré. El periodo de fichajes para los de Ancelotti, ha sido productivo. Calidad y no cantidad, para sostener su hegemonía en España y Europa.

Rudiger y Tchouaméni, son los nuevos nombres para Ancelotti, que pueden llegar a ser importantes en la nueva temporada. Ahora, el italiano deberá elegir cuáles son los descartados, quienes no tendrán tantos minutos durante esta temporada.



Con la pretemporada andando, las alineaciones en los partidos contra Barcelona y América de México, deja pistas para esto. Hay tres jugadores que no estarían en los planes del entrenador, buscando. Se trata de Álvaro Odriozola, Mariano y Borja Mayoral.



Estos tres jugadores no tuvieron mayor protagonismo en los duelos de pretemporada, entrando apenas con algunos minutos. Su accionar en cancha, no marca diferencia y podrían tomar un nuevo rumbo para sus carreras.



Además, los préstamos serían alternativa. El lateral tuvo un periodo de cesiones en el pasado. Bayern Múnich, donde quedó campeón de Champions y Fiorentina, recientemente. Por delante, están Carvajal y Lucas Vásquez, que son los fijos en esta zona, con la posibilidad de probar con Nacho Fernández.



En el caso de los atacantes, es más complejo. Karim Benzema es el indiscutible, por lo que la salida del dominicano y español, estaría casi que cantado, a menos de que decidan quedarse para luchar y aportar algunos minutos, cuando así lo disponga Ancelotti.