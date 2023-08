Real Madrid: ¿Qué arqueros suenan para reemplazar a Thibaut Courtois?

Real Madrid tendrá una baja clave para toda la temporada, la del belga Thibaut Courtois que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y es por ello que dejará el arco del club blanco bastante vulnerable.



Courtois era un cerrojo para el equipo y fue clave en los títulos que obtuvo el club blanco en los últimos años, pero ahora no lo tendrá para esta campaña.



Es por ello que el club blanco acudirá al mercado de pases para encontrar un arquero de garantías ya que Andrey Lunin, que se perfila a ser titular en el primer juego de Liga, no convence al club.

Ante esto, surgen hasta seis opciones claras que podrían reemplazar a Courtois y de los cuales tres ya estuvieron vinculados en su momento con una posible llegada al equipo Merengue y uno ya estuvo en el club:



Kepa Arrizabalaga



El arquero español de Chelsea sonó para llegar a Real Madrid por 80 millones en la temporada 2018/19, pero al final se frustró su pase por la llegada de Courtois en esa temporada.



Kepa ha sonado para dejar a Chelsea desde hace varias temporadas y en este mercado suena también para ser nuevo arquero de Bayern Múnich. En caso de llegar al Madrid podría llegar cedido por un año.



David De Gea



El guardameta español se encuentra libre tras finalizar su contrato con Manchester United. De Gea por poco ficha por el Madrid en 2015, pero sus documentos no llegaron a tiempo. Ahora, esta opción surge nuevamente por ser uno de los arqueros más importantes que están al alcance.



David Soria



El arquero de Getafe sonó para ser segundo arquero del Madrid en esta temporada, pero ante la no salida de Lunin la operación se frustró. Ahora, con la baja de Courtois podría ser una opción a considerar.



Keylor Navas



El costarricense es una de las opciones que surgió ya que conoce el club y en PSG no es titular. Podría llegar cedido por un año y no tendría problema en cuanto a la adaptación al club.



Yassine Bounou



Quizás el arquero con mejor actualidad de este listado y uno de los guardametas más codiciados en este mercado. El marroquí brilló en Catar 2022 y fue clave con Sevilla en la temporada pasada donde el club español obtuvo la Europa League.



Su precio es uno de los obstáculos para su llegada al Madrid ya que Sevilla podría pedir más de 40 millones por el jugador.



Giorgi Mamardashvili



El arquero de Valencia es otra de las opciones que surge para reemplazar a Courtois. Pese a que el club ‘ché’ no tuvo buena temporada pasada, el guardameta fue uno de los jugadores resaltables de la plantilla. 20 millones pedirían los valencianos por el fichaje del georgiano.