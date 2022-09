Barcelona no es el único que sufre bajas: Real Madrid prende alarmas

Con un Karim Benzema ya recuperado entrenando con sus compañeros en el Real Madrid, el club blanco recuperó al capitán y líder, pero la fecha FIFA dejó una lesión sensible. No estará contra Osasuna ni Shakhtar Donetsk, y aunque no parece ser grave el golpe, es la gran duda que tendrá Carlo Ancelotti de cara al clásico contra el Barcelona el 16 de octubre dependiendo de su evolución.

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, ha regresado lesionado a la dinámica de club, con unas molestias musculares en la cadera que le impedirán jugar ante Osasuna en el regreso de LaLiga Santander el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu así como ante el Shakhtar Donetsk el miércoles en la Liga de Campeones.



Tras jugar los dos partidos con victoria de Croacia de la Liga de Naciones, siendo sustituido ante Dinamarca a los 93 minutos y completando un encuentro en el que marcó en Austria, Modric ha regresado con un problema en la cadera que le impide ejercitarse con el resto de sus compañeros, según informaron a Efe fuentes del club.



El centrocampista croata se puso en manos de los fisioterapeutas en su regreso a la ciudad deportiva del Real Madrid, para iniciar el tratamiento de un proceso de recuperación que estima el club le tenga de baja en torno a diez días.



De esta manera causaría baja para la vuelta de la competición del Real Madrid en LaLiga Santander, en la séptima jornada en la que recibe a Osasuna el domingo (14:00 horas de Colombia), y aunque dependerá de su evolución en el día a día, también tiene complicado jugar en la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Shakhtar en el Santiago Bernabéu dentro de una semana.



EFE