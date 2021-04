No hay paz para Zidane: pierde a pieza clave para duelo de LaLiga

La enfermería de Real Madrid no para de recibir pacientes y parece que cada vez que el técnico Zinedine Zidane recupera algo de paz, vienen los problemas físicos para inquietarlo.

La novedad de último momento es un jugador que era clave, pues debía ser el que completara la línea de tres en el medio, con Kroos y Modric, ante la ausencia de Casemiro por sanción.



"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Fede Valverde se encuentra en aislamiento desde ayer, sábado 17 de abril, al haber estado en contacto directo con una persona que ha dado positivo en Covid-19, aunque el jugador ha dado resultado negativo en todos los test que se le han realizado", dijo el equipo en un comunicado.



Valverde es una baja sensible contra Getafe este domingo, en un duelo que hay que ganar para no aflojar en la pelea por LaLiga, más ahora que el FC Barcelona acaba de coronarse en Copa del Rey.



Valverde se suma a las bajas de Sergio Ramos, Varane, Nacho, Lucas, Mendy, Casemiro, Carvajal y Hazard. Tremendo palo a un Zidane que ahora improvisará y hará magia, como se ido volviendo usual, con lo que le queda.