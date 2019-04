Real Madrid pierde su primer juego con Zidane: 2-1 contra Valencia

Real Madrid perdió su primer partido desde que regresó Zinedine Zidane a la dirección técnica, dejando una regular imagen en Mestalla y cayendo 2-0 en su visita al Valencia. El equipo ‘ché’ obtuvo un triunfo vital para sus aspiraciones de meterse a Champions, pues quedó a un punto del Getafe, que es cuarto en la tabla de posiciones.

Gonçalo Guedes abrió la cuenta para el Valencia, a los 34 minutos, aprovechando la desconcentración defensiva del equipo de la capital española. El portugués venció el arco que defendió Keylor Navas.

El Madrid no hizo su mejor actuación. Valencia fue más y a los 83 minutos logró ampliar el marcador con anotación del defensor argentino Ezequiel Garay.



Ya en tiempo de descuento, Karim Benzema logró el descuento para Real Madrid, pero el tiempo no le alcanzó y no pudo evitar la derrota.