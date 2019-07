Real Madrid contraataca por Neymar: la mega oferta para tentar al PSG

Neymar no quiere quedarse en el Paris Saint Germain. Eso ya no es un secreto. Y por eso los grandes de Europa quieren al brasileño para reforzarse de cara a la temporada 2019-2020. Y aunque el Barcelona parece ser el equipo con más opciones, pues también es deseo del jugador volver al equipo catalán, hay otros clubes que buscan la manera de tentar al PSG y quedarse con la rebelde joya.

Es así como el archirrival del Barcelona, el Real Madrid, se metería duro en la disputa por el brasileño y luchará por arrebatárselo al cuadro culé. Según ‘Mundo Deportivo’, el merengue prepara una mega oferta que pueda convencer a Nasser Al-Khelaifi, presidente del club galo.

Esa oferta la estaría manejando el israelí Pini Zahavi, agente autorizado por el entorno de Neymar para conversar con los demás clubes sobre su salida del PSG. Y, según la publicación, el empresario tiene una propuesta desde hace dos semanas, que sería la cesión de Gareth Bale más 90 millones de euros.

Lo cierto es que el PSG no saldrá fácil de Neymar. Con Barcelona no tiene las mejores relaciones y con el Madrid apenas empezarían las conversaciones. De todos modos el brasileño mantiene las puertas abiertas para irse y por eso no descarta fichar con equipos como Manchester United o Juventus. ¡Qué novela!