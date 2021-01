¡Y hace solo un día lo defendió Zidane! Se va estrella del Real Madrid

La paciencia es un don que no tiene Real Madrid. La coherencia, teniendo en cuenta que un día defienden a un jugador y al otro lo despiden, podría ser otra falencia. Pero cuando el mercado manda, todo lo demás sobra.

Hace solo 24 horas, el técnico Zinedine Zidane decía sobre Luka Jovic en rueda de prensa: "es un delantero que marca goles, es lo que queremos de él. Tenía 21 años, es joven y pretendemos eso, sigue siendo la misma cosa, no ha tenido suerte porque tuvo dificultades de adaptación, lesiones... no es fácil. Lo que tiene que hacer es aprender muchas cosas. Sus cualidades las tiene, no tengo dudas".



Ese discurso pasó este jueves a ser: "El Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt han acordado la cesión del jugador Luka Jovic hasta el final de esta temporada".



Jovic llegó al Real Madrid hace un año y medio como una de las grandes promesas del fútbol europeo, después de marcar 27 goles con el Eintracht de Frankfurt, a donde ahora regresará, cedido pero sin opción de compra, lo que marca una apuesta que ya le ha funcionado al club 'merengue' en el pasado, de prestar a jugadores jóvenes para que ganen experiencia y luego regresen.



Esta temporada el serbio solo jugó 5 partidos, cuatro de LaLiga Santander y uno de la Liga de Campeones, y no marcó goles. En el camino se contagió de covid-19 dos veces y sufrió constantes problemas físicos que lo marginaron.