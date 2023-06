Real Madrid eligió al sucesor de Benzema: los nuevos capitanes

El Real Madrid anunció a los cuatro capitanes del equipo blanco para la temporada 2023-24, con Nacho Fernández como primer capitán -ocupa el hueco dejado por Karim Benzema-, más Luka Modric, Dani Carvajal y Toni Kroos.



En un vídeo en las redes sociales del club blanco, el Real Madrid hizo oficial la capitanía de Nacho Fernández, recién renovado por una temporada, una situación que han protagonizado tres de los cuatro capitanes madridistas.

"Reunir todos los valores para dar ejemplo a través de su brazalete", apunta el vídeo del Real Madrid sobre la capitanía, que, tras el fin de ciclo del francés Benzema, recae sobre un futbolista que lleva 22 años en el club como Nacho. "Un ejemplo de madridista y deportista que ya ha demostrado sus valores", resalta sobre Nacho, que fue capitán en las categorías inferiores hasta el Castilla, último paso antes de dar el salto al primer equipo en 2011·



La primera vez que portó el brazalete con el primer equipo fue en la temporada 2017-18 en un encuentro de la Copa del Rey. "Cumpliendo sueños. He sido capitán desde pequeñito en la cantera, siempre he sentido responsabilidad por jugar en el Real Madrid, pero siendo el capitán se siente un poquito más", aseguró tras portar un brazalete que guardó en su colección de recuerdos.



Cuando Nacho no esté en el terreno de juego en la temporada que arranca en agosto, el capitán será el croata Luka Modric, del que se destaca su "ascendencia" y ser "carismático" a sus 37 años, ejemplo para el resto de plantilla tras ganarlo todo en once años de éxitos en el Real Madrid y a un paso de convertirse en el jugador con más títulos de la historia del club.



El cupo de capitanes se cierra con Dani Carvajal, "rebosante de carácter" y "puro adn Real Madrid", como apunta el vídeo, y el alemán Toni Kroos, "un ganador cada vez más líder".



EFE