Zidane, muy político ante incómoda duda por James y Bale en R. Madrid

Se fueron, posaron con sus nuevas camisetas, trabajan en sus nuevos clubes, pasaron la página y aun así, Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, no puede zafarse de las preguntas sobre James y Gareth Bale.

La rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Betis de nuevo tuvo que ver con los ausentes y con algunos canteranos que, según un, no han triunfado en el Real Madrid.



Resignado, Zidane contestó: "No creo que sea así, todos los jugadores que me estás diciendo han triunfado aquí o fuera. Que jueguen unos más que otros es culpa mía. Pero de los jugadores que me hablas creo que han triunfado en el Madrid, que lo hicieron bien tanto aquí como fuera".



El DT se limitó a desearle al galés "lo mejor para lo que viene para él y nosotros a lo nuestro y ya está" y, al menos por ahora, evitó más polémicas sobre los que no están, explicando que aunque todo puede pasar hasta el 4 de octubre, cuando cierre el mercado, se siente feliz con la plantilla que tiene y luchará en la temporada con ellos por los títulos.



Justamente sobre los que se quedaron, el francés habló de casos como la alternancia de Casemiro y la posibilidad de ver a Benzema y Jovic juntos con una mismo reflexión: "Vamos a tener muchos partidos y unos van a jugar más que otros, pero es la vida de un equipo. No te voy a decir lo que me da uno u otro, es cosa mía, pero lo que me importa son todos los jugadores y que sienta que cada uno me aporta algo".



De nuevo se mostró paciente y comprensivo con Hazard: "Pienso lo mismo que Roberto Martínez. No tiene molestias de su lesión, pero como ha tenido pocos entrenamientos con el equipo hay que ir despacito. Él va a estar pero quiere entrar al cien por cien y que se encuentre bien".



Para Zidane su equipo no tiene problemas de gol y, de hecho, si fuera por él, firmaría de a un gol por juego: "No estoy de acuerdo en que no seamos eficaces. Lo importante es el equilibrio. Yo firmaría ganar siempre por la mínima y no encajar goles, pero estoy seguro de que vamos a hacer goles".