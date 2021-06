¡Le bajaron el pulgar! Revelan por qué Conte no llegó a Real Madrid 

¿Y los futbolistas no son los que mandan en los equipos? ¡Anda a preguntarle a Antonio Conte! Este lunes, como se rumoró, se reveló la verdadera razón por la cual no llegó el reciente campeón de Italia con Inter de Milán a la capital española.

Habrían sido los propios jugadores los que, al enterarse de la salida del DT del Inter y ver en la prensa que estaba cerca de ser el reemplazo de Zidane, levantaron el teléfono, llamaron al presidente Florentino Pérez y le dijeron al presidente que no lo querían.



Según informa este lunes el diario The Times, "hasta 10 futbolistas de la plantilla blanca vetaron el fichaje de Antonio Conte".



¿Les hizo caso el presidente? La respuesta es que el nuevo-viejo entrenador es Carlo Ancelotti, tal vez l único nombre que nadie había mencionado creyendo que estaba demasiado comprometido con el Everton, de James y Mina.



La versión va atando cabos y menciona, por ejemplo, que Eden Hazard terminó en un muy malos términos con Conte en Chelsea y que fue incluso una de razones para el adiós del DT; que a Sergio Ramos, por más que esté más lejos que cerca de seguir vestido de blanco, tampoco le interesó ese perfil; y que así fueron llamando al menos 8 jugadores más para cerrarle la puerta el italiano.



Al final volvió otro, pero uno ya muy conocido en el club: Ancelotti. Ya se verá si esta vez las segundas partes serán tan buenas: a Zidane, por ejemplo, no le resultó como quería.