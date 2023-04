Incertidumbre en Real Madrid para Copa y Champions: Modric sería baja

Real Madrid sigue peleando por conseguir un título en la temporada y tras ver un poco lejos LaLiga de España luego del partido perdido contra Girona, el equipo que dirige Carlo Ancelotti tendrá que centrar sus miradas a la Champions League, competencia que priorizará, aunque en pocos días también tendrá el duelo de la final de Copa del Rey contra Osasuna.

Sin embargo, para ese apretado calendario, donde tendrá tres partidos en menos de 15 días, Real Madrid no contaría con Luka Modric, por un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda y no llegaría para el duelo contra Osasuna en Copa del Rey el 6 de mayo.



De igual manera, después del juego contra Osasuna, tres días después jugará contra Manchester City en el Santiago Bernabéu por la ida de las semifinales de la Champions League, por lo que no alcanzaría a llegar tampoco a ese juego y se prenden las alarmas por la baja sensible que tendría Ancelotti para esos juegos importantes de la temporada.



En el último entrenamiento, Luka Modric no participó de la sesión y acumuló dos días sin estar a la par de sus compañeros, por lo que siembra la duda sobre el tiempo de incapacidad del croata.



"Luka Modric está lesionado. No sabemos cuándo volverá, lo veremos para la final de la Copa del Rey, no lo sabemos", dijo Ancelotti en conferencia de prensa.



🚨¡LUKA MODRIC LESIONADO! DOS SEMANAS de BAJA. Rotura en los isquitoibiales de la pierna izquierda.🚨



❌Tiene casi imposible jugar la final de la Copa del Rey.



🇭🇷Complicada su presencia en la ida ante el Manchester City. Informa @JLSanchez78. pic.twitter.com/VavNLVduv5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2023





Por ahora, Real Madrid sigue preparando su duelo contra Almería que se jugará este sábado a partir de las 11 de la mañana de Colombia.