Vuelve un viejo conocido al Real Madrid: refuerzo para Carlo Ancelotti

Real Madrid sigue armando su nómina para la nueva temporada, en la que, con Carlo Ancelotti al mando, espera ser protagonista y pelear por los títulos de Liga, Copa y Champions League.



Poco se habla de refuerzos, pues hasta el momento solo se ha confirmado el fichaje de David Alaba, y es por esto que el cuadro merengue ha apostado por el regreso de sus jugadores cedidos para fortalecer la plantilla de cara a la nueva campaña.

Justamente, Martin Odegaard, futbolista del Real Madrid, se despidió este sábado del Arsenal, club en el que ha militado los últimos seis meses, con una publicación en sus redes sociales.



"Muchas gracias por estos seis meses", dijo el noruego, que llegó al Arsenal el pasado mercado invernal al no tener minutos en el club blanco.



"Mi tiempo en el Arsenal siempre tendrá un espacio en mi corazón. Le quiero dar las gracias a todos en el club por hacerme sentir parte de la familia desde el primer día. Muchas gracias a los aficionados también, porque así no hayan estado en el estadio, los he sentido a todos", añadió. Además, Odegaard agradeció la ayuda al entrenador, Mikel Arteta, y a todos sus compañeros. "Los echaré de menos".



Odegaard llegó al Arsenal en enero y desde entonces disputó 20 partidos, entre Premier League y Europa League, marcando dos goles y dando dos asistencias.



Así las cosas, el noruego regresa a España con la ilusión de ganarse un puesto en el once inicial y demostrar que tiene el nivel para vestir la camiseta blanca. Otros jugadores como Dani Ceballos y Gareth Bale también están de vuelta.



Redacción Futbolred con EFE