Marcelo explotó contra el Real Madrid: ‘he sido un p… ejemplo’

Hablar de Marcelo es referirse a uno de los jugadores que marcó época en el Real Madrid. Su paso por la casa blanca lo tiene como el jugador más ganador del club, con un total de 24 títulos, entre nacionales e internacionales. Su contrato vencerá a mitad de año, por lo que su salida de la casa blanca, es casi un hecho.



La despedida en el Santiago Bernabéu lo deja más que claro. Ingresó al campo, le entregaron la cintilla de capitán y sobre el final, la ovación fue total, con tintes de un adiós más que claro. Desde la directiva, no ha intenciones claras de renovar su contrato, pese a que es el deseo del brasileño.



Las cámaras de El Día Después, revelaron la conversación entre Marcelo y Lucas Vásquez, donde el brasileño le habló al español sobre su salida del club.



Vásquez, inició comentándole con un “ya, pero si tú hace tiempo que lo tienes claro, no puedes reducir más… Ya, y que no lo sabes” la respuesta del lateral fue tajante, con una cara de tristeza, sabiendo que era su última vez como jugador en el Bernabéu “porque el club no me va a renovar… He sido un p… ejemplo”.



La respuesta de Lucas Vásquez fue “Es que es una pasada tío. No somos conscientes. Pero no es fácil el momento” refiriéndose a la despedida.

El brasileño hace parte de la nómina que viajó a París, para disputar el partido contra Liverpool, buscando una nueva conquista en la Champions League.