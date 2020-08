Real Madrid depura su plantilla: Zidane le baja el pulgar a otro joven

No hay sentimientos: ZInedine Zidane está armando su plantilla 2020/2021 sobre la base de sus necesidades y no de sus simpatías, aunque en el camino se sacrifique a más de un talentoso.

Y no, este no es el caso de James o de Gareth bale, los más discutidos de la plantilla 'merengue', sino de un joven, con proyección y en una posición en la que, a todas luces, se necesitan relevos: la defensa.



La decisión sobre Jesús Vallejo fue cerrarle la puerta un año más y dejarlo cedido en el Granada hasta el 30 de junio de 2021, informó el club en un comunicado.







Internacional con la selección española sub 21, completará de este manera un año y medio fuera del club dueño de sus derechos, a pesar de sus buenas presentación en la pasada Liga local.



No parece entrar en la consideración del técnico Zidane y lo más posible es que en un año termine en la Bundesliga, donde ya ha tenido ofertas. ¿Otro más que no está en 'la cuerda' del DT? A juzgar por la decisión del club, así es.