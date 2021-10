¿Falcao o Cavani? Real Madrid irá por este delantero en invierno

El mercado de fichajes del Real Madrid no tuvo mayores movimientos, el objetivo era uno, pero no se dio: Mbappé no llegó y será esperar un tiempo más para poder tenerlo, pero sin invertir la cantidad de dinero que pedía el PSG. Sin embargo, hay alternativas para el ataque y los blancos ya planean lo que será la próxima temporada.



De acuerdo a información del diario inglés The Sun y el español El Nacional, Edinson Cavani es objetivo principal para el próximo mercado invernal, que se abrirá en enero. La información del rotativo de España apunta que en el verano pasado, había tres nombres que rondaban las toldas madridistas: Radamel Falcao García, Pierre-Emerick Aubameyang y el uruguayo.



Sin embargo, la posibilidad del colombiano y gabonés se fue diluyendo, por lo que el nuevo objetivo próximo será el matador. El acuerdo podría facilitarse con el United, teniendo en cuenta el tiempo de contrato que le queda en Old Trafford.



La llegada de Ronaldo a los red devils podría facilitar la salida del uruguayo, en búsqueda de más minutos de cara a lo que queda de la temporada y la siguiente. El interés de la cúpula del Bernabéu es sumar otro atacante, pese a contar con Benzema en esplendido momento, Jovic y Mariano, que no gozan de muchos minutos en cancha.