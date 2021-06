¿Casillas junto a Ancelotti en el Real Madrid? Respuesta contundente

El exportero de la selección española de Fútbol y del Real Madrid, Íker Casillas, ha rechazado "con rotundidad" la posibilidad de ejercer como ayudante del nuevo entrenador del club blanco, el italiano Carlo Ancelotti

Casillas, que ha asistido a la inauguración en Ávila del "Cruyff Court Fundación Iker Casillas", unos campos de fútbol de uso libre para niños y jóvenes, impulsados por la Fundación Cruyff y la Fundación "la Caixa", ha señalado a los periodistas en este sentido: "No me apetece, no me llama".



"No pego con el tema de entrenador. Ahora mismo, te aseguro que no", ha respondido el ex guardameta, al ser preguntado si le gustaría ser ayudante del técnico italiano, a cuya cuestión ha contestado con claridad: "No, no, no, no. Cero".



Previamente, ha recordado que Ancelotti, en su primer año en el Real Madrid contó con Zinedine Zidane y posteriormente con Fernando Hierro, por lo que "sería algo normal coger a alguien de la casa", entre los que ha citado a Álvaro.



Al respecto, Íker Casillas se ha referido a Ancelotti como "un hombre inteligente, que se va a saber rodear bien de gente del club para poder desempeñar una gran labor en el primer equipo".



Respecto a su fichaje para retornar como entrenador del Real Madrid, Casillas ha destacado el hecho de que Ancelotti "conoce el club", tras permanecer dos años en los que logró "la ansiada décima para el madridismo, rompiendo con ese sinsabor".



Por ello, considera que la decisión de fichar al técnico italiano es "totalmente acertada", ya que "conoce la casa y es muy querido por la directiva y por los jugadores".