Se acabó el problema de Ancelotti: alternativas para la banda

La ausencia continuada del francés Ferland Mendy y las lesiones musculares del brasileño Marcelo han sido el foco de los problemas defensivos sufridos por el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que ha tenido que tomar decisiones inesperadas que afectaron al equilibrio de su equipo y que se alivian con el regreso de los dos laterales zurdos puros ante el Shakhtar.



El problema nacido en el carril izquierdo afectó a toda la defensa del Real Madrid en su inicio de temporada por las probaturas de Ancelotti, que no ha encontrado un sustituto de garantías y ha variado su apuesta entre David Alaba, Miguel Gutiérrez y Nacho Fernández.

La periostitis tibial que sufría Mendy se enlazó con problemas musculares en el momento de volver a realizar trabajo de campo y han provocado que el Real Madrid encare partidos sin su lateral zurdo titular desde el 5 de mayo. Fue la fecha de su última aparición. En Londres, ante el Chelsea, en la eliminación de la última edición de la Liga de Campeones. Desde entonces ni un encuentro de la recta final de Liga ni en la presente temporada. Más de cinco meses de baja que ha acusado su equipo.



Porque su sustituto, Marcelo, no ha encontrado estabilidad ni solución a los problemas musculares que han marcado sus últimos meses. Cuando el puesto era suyo no pudo comenzar el curso y en el momento que estaba recuperado, tras recibir un solo minuto ante el Celta de Vigo el 12 de septiembre, volvió a lesionarse cuando Ancelotti confesó que iba a ser titular el siguiente partido en Liga de Campeones, en Milán ante el Inter.



Porque Ancelotti ha demostrado que la experiencia es un grado para él y en duelos ante rivales de grandeza optó por otra opción con mayor recorrido que Miguel Gutiérrez. Ante la situación surgida en el lateral debía ser la primera opción, pero el técnico optó por modificar la posición de Alaba de inicio.



Ante Alavés y Levante ocupó el carril izquierdo un futbolista que llegó para asumir el liderazgo vacío tras el adiós de Sergio Ramos y Raphael Varane. La aparición de Miguel se produjo con victoria, en la visita al Real Betis, y le dio continuidad ante el Celta en el estreno del Santiago Bernabéu. Sin embargo quedó marcado por dos acciones defensivas en los goles del rival. No costaron puntos, pero al canterano sí le costó su puesto.



Nacho, que comenzó de central y pasó al lateral derecho por las continuas lesiones de Dani Carvajal, también ocupó el izquierdo en el duelo europeo de Milán ante el Inter por el nuevo percance de Marcelo. Ancelotti optaba por renunciar al aspecto ofensivo del lateral por ese costado y repitió ante el Valencia con dos triunfos importantes.



El regreso a Miguel Gutiérrez volvió a durar dos partidos, ante el Mallorca y el sorprendente batacazo ante el Sheriff que provocó de nuevo la salida de la defensa del eslabón más débil. En el encuentro perdido frente al Espanyol volvió a ser Nacho el comodín, mientras lanzaba mensajes de que prefiere jugar de central, de nuevo de banda a banda alejado de su demarcación predilecta.



El duelo europeo ante el Shakhtar Donetsk es el fin de los problemas defensivos de Ancelotti, que recupera a sus dos laterales zurdos de confianza y sigue esperando a Carvajal para tener a todos a su disposición. Ni Mendy ni Marcelo tienen ritmo de competición, pero ya están en condiciones de ayudar en la búsqueda de la estabilidad defensiva que le faltó al Real Madrid.



EFE