Figo lamenta la marcha de Zidane y da su candidato a DT en Real Madrid

Luis Figo conoce muy bien al Real Madrid, pues pasó años maravilloso en el club español e hizo parte de los recordados ‘galácticos’, en un equipo plagado de figuras en las que se encontraban nombres como Ronaldo, Raúl, David Beckham o Zinedine Zidane.



Justamente, el exfutbolista portugués lamentó la salida de Zidane del banquillo merengue.



“Siempre es un momento duro y triste cuando dejas una entidad que conoces tanto y tan bien. Como amigo espero lo mejor para él”, dijo. Y aunque no quiso valorar la carta de despedida del entrenador, publicada en el diario ‘as’, Figo se limitó a señalar que “cada persona tiene una experiencia propia”. “Por los motivos que sean, salir siempre es complicado cuando estás cómodo y en un equipo tan grande como el Real Madrid. Los motivos no los sé, pero es duro y si lo ha transmitido de esta forma es porque lo ha sentido así”, explicó.



Además, Figo desveló cuál es su candidato para asumir como nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid, recomendando a su excompañero Raúl González:. “Deseo que así sea porque es mi amigo y un hermano, pero es una decisión del club. Está capacitado para ello. Si no es ya, en un futuro tendrá la oportunidad de dirigir al equipo de su vida y al que conoce tan bien.



Y si no es Raúl, el portugués quiere que Real Madrid traiga un entrenador “que se identifique con el club, que lo conozca y que tenga conocimiento para mejorar”.