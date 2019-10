James, sin brillo en otra decepción del Madrid: perdió con Mallorca

Previo al partido de Champions de esta semana contra Galatasaray, Real Madrid perdió por 1-0 contra Mallorca, equipo que no le ganaba hace 13 años. El conjunto blanco tuvo un muy mal juego y James Rodríguez estuvo los 90 minutos del compromiso.



El colombiano pasó desapercibido en el partido, como todo el plantel del cuadro merengue que llegó a otra derrota más en la Liga de España.

Muy temprano, al minuto 8, Lago Junior aprovechó un balón dentro del área y venció a Courtois para poner el único gol del compromiso, que dejó en saldo blanco a Zinedine Zidane y preocupa por su actualidad.



James Rodríguez era el dueño del balón, pues no estaba Hazard. Varias lesiones y ausencias por el partido de Champions le dieron una nueva oportunidad a James de jugar, pero no terminó todo bien.



El colombiano no jugó mal, pero tampoco pudo aprovechar los centros y balones detenidos para empatar el compromiso. El blanco, que tuvo una llegada importante con Benzemá y que se estrelló en el palo, vio nuevamente una derrota en su contra.



El conjunto madrileño dejó el liderato y está segundo a un punto del Barcelona con 18 unidades. James, por su parte, se quedó a entrenar en la fecha Fifa con el club y espera tener más minutos esta semana en la Champions.