Ancelotti no permite recriminación a Vinícius: 'no está cansado'

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que Vinícius Junior "no está cansado", tras mostrarse apagado en el último partido ante el Sheriff en la Liga de Campeones, y defendió que el brasileño seguirá jugando en la banda izquierda, aunque el club lograse la llegada del francés Kylian Mbappé.



"El partido contra el Sheriff no estuvo a su nivel habitual. Vinícius no está cansado, fue un partido que no necesitaba de algo especial de él", defendió en rueda de prensa Ancelotti. "Es un jugador que tiene que jugar por la izquierda y va a seguir jugando ahí sea quienes sean los compañeros que tenga", añadió.

Sin querer valorar nombres de futuro, Ancelotti admitió que le gustan tanto Mbappé como Erling Haaland. "Me gustan los jugadores buenos y los dos son muy buenos".



Centrado en el partido ante el Sevilla, el entrenador madridista mantiene su apuesta por el mismo bloque sin ver necesarias las rotaciones. "Cada partido hago una evaluación total, de los jugadores y la estrategia para poner el mejor equipo. Si veo un jugador cansado lo cambio pero no quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que he de suponer. No voy a dar descanso a un jugador que no está cansado pensando en marzo o abril. Hasta entonces hay mucho tiempo".



Y dejó elogios al equipo de Julen Lopetegui. "Es un partido que nos exige mucho porque jugamos ante un equipo que está muy bien organizado, de mucha calidad. Necesitamos nuestra mejor versión y lo podemos hacer porque la dinámica del equipo es buena. El Sevilla tiene muchas cualidades".



Por último, reconoció que en las conversaciones con el presidente Florentino Pérez no han tratado nombres de refuerzos. "El futuro del club está muy claro, el nuevo estadio, la plantilla que tenemos ahora con muchos jóvenes de mucha calidad que significa que el futuro va a ser mejor. Solo hemos hablado de esto, no de nombres para reforzar una plantilla que ya es muy buena, de mucha calidad, con justo equilibrio entre experiencia y juventud. En el futuro va a ser mejor".



"Tenemos que estar contentos de lo hecho hasta ahora, se puede mejorar y tenemos ganas para hacerlo. Las cosas han salido bien, el equipo puede llegar a Navidad bien. La evaluación de la plantilla tras conocerla mejor me encanta, tiene muchos aspectos positivos, calidad, se encuentran bien entre ellos, tiene compromiso, es humilde. Me gusta el ambiente", añadió al hacer un balance.



