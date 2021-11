Ancelotti, a jugar con el rompecabezas: más bajas en el plantel

La resonancia magnética a la que se ha sometido el brasileño Rodrygo a primera hora de la tarde de este martes, tras caer lesionado ante el Elche, ha confirmado que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que le impide jugar ante Shakhtar y Rayo Vallecano antes del parón, tras el que estará recuperado según anuncio Carlo Ancelotti.



El Real Madrid informa que Rodrygo sufre lesión muscular, pero de carácter leve. El extremo brasileño se dañó en la primera mitad del Martínez Valero el pasado sábado y desde este martes inicia su proceso de recuperación para estar recuperado para la cita liguera tras el parón, el 21 de noviembre en Granada.

"Rodrygo ha tenido una pequeña molestia ante el Elche y no estará disponible para mañana", anunció Ancelotti. "Es una cosa muy pequeña y volverá después del parón", confirmó.



El técnico italiano no lamentó los continuos percances que está sufriendo su plantilla y apuntó al calendario como el principal problema. "El tema de las lesiones es general del fútbol, en cada partido que veo hay una lesión muscular. Es un problema de calendario y tenemos que gestionarlo porque de verdad no tenemos muchos problemas, salvo la rodilla de Valverde. Por el resto el equipo está bastante bien".



EFE