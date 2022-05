Ancelotti salió a despejar todas las dudas en el caso Mbappé

Carlo Ancelotti aseguró que está centrado en la final de la Liga de Campeones y que no figura entre sus consideraciones el futuro del francés Kylian Mbappé, a horas de conocerse su decisión sobre si renovará con el PSG o se marchará al Real Madrid.



"Yo no considero el tema Mbappé, el único tema que tengo en cuenta es la final de la Champions y por eso estoy muy tranquilo", manifestó el técnico madridista en rueda de prensa.

"No me preguntan de esto porque mi tiempo lo paso en Valdebebas, en mi coche, en mi casa y a veces me gusta ir a los buenos restaurantes de Madrid, pero nadie me pregunta por eso, solo me hablan de la final. Todo el mundo está centrado en la final de la Champions", defendió.



Fue la respuesta que repitió en las cuatro ocasiones que el nombre de Mbappé salió a la palestra, asegurando que su plantilla no se descentra por los rumores y que todos están centrados en la gran cita de París ante el Liverpool, el próximo 28 de mayo. "A día de hoy el madridismo está ilusionado con la final de la Champiopns, todos pensamos en lo mismo, que es ganar la número catorce", afirmó.



"Entiendo todo, pero esto no cambia nuestra idea, los objetivos están focalizados, lo pasamos bien, el ambiente es bueno y vamos a preparar el partido con máxima ilusión, todo lo que pasa alrededor, lo que se habla en este momento no nos afecta para nada. Estamos muy centrados y muy contentos. Esperamos con calma y tranquilidad que llegue el partido", reiteró.



EFE