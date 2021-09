Ancelotti elogió a Benzema: ‘es como el vino, entre más viejo, mejor’

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, dijo este viernes que el francés Karim Benzema debe estar entre los finalistas del Balón de Oro y aseguró que "es como el vino" porque "cuanto más viejo, mejor". "Creo que por lo que está haciendo y por lo que hizo la pasada temporada tiene que estar en la lista de los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Dicho esto, Karim tiene tiempo para ganarlo, no es su última temporada. Es como el vino, cuanto más viejo, mejor es", manifestó en rueda de prensa.



Satisfecho por el momento de su equipo, el técnico italiano apuntó al aspecto defensivo como el principal factor a mejorar: "En este periodo de temporada siempre hay algo a mejorar y en defensa tenemos que hacerlo".

"Nos hemos centrado en el aspecto ofensivo porque tenemos más calidad y defensivamente estuvimos mejor ante el Mallorca, con más agresividad. Es el plan para los próximos partidos, ser más agresivos cuando no tenemos el balón", añadió. La exigencia aumenta con un rival como el Villarreal, del que destacó su calidad y las dificultades que creará a su equipo en el Santiago Bernabéu.



"Vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene mucha calidad, experiencia, buena organización, la costumbre de jugar partidos a nivel alto. Es un partido muy importante en el que para ganar tienes que hacer todas las cosas muy bien", valoró.



La mayor dificultad a la que se enfrenta Ancelotti es la confección de cada equipo titular y la gestión de las rotaciones: "No es fácil. Es muy complicado porque das descanso a un jugador, el sustituto lo hace muy bien y después lo pones en el banquillo. Al final hay que poner un equipo que pueda ganar el partido teniendo en cuenta los que están más frescos, los que no han jugado y tienen más posibilidades".



Eden Hazard descansó ante el Mallorca y aumenta sus opciones de titularidad ante el Villarreal. Para Ancelotti, lo más importante es que mantenga sus buenas sensaciones, sin sentirse mermado por problemas físicos.



"Hazard se está entrenando bien, no tiene problemas y ha recuperado bien tras el partido ante el Valencia. Si está al cien por cien de su condición no le puedo garantizar jugar todos los partidos, a ninguno de la plantilla se lo puedo decir porque para preservar de lesión le puedo dar descanso. Lo importante es que está bien", señaló.



Con 21 goles en seis jornadas de Liga, el Real Madrid va camino de registros ofensivos de récord: "Los jugadores lo están haciendo bien. Tengo que ser honesto, nos hemos centrado mucho en el aspecto defensivo porque era el que más mejoría necesitaba. El ofensivo viene determinado por la calidad y creatividad de los delanteros".



El último jugador en aportar mucho gol es Marco Asensio, que aprovechó su primera titularidad marcando un triplete al Mallorca. Ancelotti destacó su importancia pese a que no le daba continuidad. "Marco era importante antes del partido, sin haber jugado, y lo es después de un partido en el que mostró su calidad y la habilidad de poder jugar en una posición distinta. Para nosotros es un jugador muy importante de la plantilla", sentenció.



