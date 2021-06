¿Eden Hazard o James Rodríguez? Ancelotti hizo un guiño en Real Madrid

Carlo Ancelotti regresó al Real Madrid con la misión de volver a ganarlo todo en España y Europa, luego de la estrepitosa temporada en la que Zinedine Zidane no logró ningún título y terminó yéndose del banquillo merengue.



Otras de las tareas del entrenador italiano es renovar el plantel del Madrid, sacar a algunas fichas que ya no rinden a su máximo nivel, y potenciar el equipo para tenerlo a su máximo nivel e ir por todo en la campaña 2021/2022.



Todos saben de la buena relación de Ancelotti con James Rodríguez, pues lo llevó al Everton hace un año, cuando nadie daba un peso por el colombiano y estaba sumergido en el fracaso en Real Madrid, borrado por Zidane. Así, se ha especulado que James volvería a Madrid de la mano del entrenador italiano.



Sin embargo, en el plantel blanco está Eden Hazard, quien no ha podido consolidarse en el Real Madrid a causa de las constantes lesiones que lo han aquejado. Ido Zidane, quien lo pidió como fichaje para reemplazar a Cristiano Ronaldo, el futuro del belga parece estar en discusión, y más con el rumor de un posible regreso de James Rodríguez.



Sin embargo, Ancelotti habría tenido un gesto muy diciente de cara a lo que quiere en su Real Madrid. Un guiño, que contó Hazard en charla con el medio belga ‘Het Nieuwsblad’.



“Ancelotti ya me ha enviado un mensaje. Me dijo que está muy contento de volver a ser entrenador del Real Madrid, pero que ya tendremos tiempo para hablar más tarde. Me deseó suerte en la Eurocopa”, dijo Hazard.



Así, el italiano habría tomado la decisión de mantener a Hazard para el futuro del Madrid, y evitar negociaciones con James u otro jugador en la posición.



“Hay muchos jugadores en el Madrid (Benzema, Modric, Kroos...) que lo recuerdan de su anterior etapa. Todos dicen que Ancelotti es fantástico. Una buena persona, que sabe jugar y liderar un grupo. La temporada pasada, el Real no ganó nada, la próxima temporada queremos vengarnos”, sentenció Hazard.