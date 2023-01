Real Madrid hace historia y no para bien: ¿desprecia a los españoles?

¿Real Madrid es cada vez menos español? ¿Es por el italiano que lo dirige, el francés que le asegura títulos y goles, el belga que evita los goles, los brasileños que hoy son sus figuras...?

Es porque a la hora de armar una nómina titular ya no hacen falta los nacidos en territorio ibérico. Es lo bueno y lo malo de una chequera que permite el lujo de fichar lo que se considera mejor, sin mirar los pasaportes.



Ese sábado, en la derrota contra Villarreal por 2-1, que complica la pelea con el FC Barcelona en la punta de la LaLiga, impuso un récord: "El partido oficial número 4.436 en la historia del Real Madrid es el PRIMERO del conjunto blanco en sus 121 años de historia sin un solo jugador español en el once inicial", confirmó el estadígrafo MisterChip.

El partido oficial número 4.436 en la historia del Real Madrid es el PRIMERO del conjunto blanco en sus 121 años de historia sin un solo jugador español en el once inicial. pic.twitter.com/C9p27GGUnj — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 7, 2023

Tres franceses, dos brasileños, dos alemanes, un croata, un belga, un austriaco y un uruguayo fueron los elegidos por Ancelotti, una situación que generó gran discusión en España.



Vallejo, Nacho, Asensio, Lucas Vásquez, Dani Ceballos y Luis López fueron suplentes y no estuvieron convocados Carvajal, Odriozola y Mariano.



¿Es una política de Real Madrid apostar solo por los extranjeros? ¿Alguno de los españoles disponibles realmente pone en riesgo la titularidad de algunas de las estrellas preferidas por el DT?



Sobre el primer punto, los fichajes del equipo merengue hace tiempo miran poco al país o a la propia cantera y en cambio se invierten grandes cantidades de dinero en países como Brasil, de donde han venido los fichajes más importantes de la última década. Respecto del nivel también parece claro que no hay entre los españoles (no cuentan los nacionalizados) alguno que pueda poner a pensar a Ancelotti.