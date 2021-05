¿Hartos de esperar a Hazard? La radical decisión de Real Madrid

¡Está hartos! Al menos eso asegura la prensa española, que anuncia una radical decisión de Real Madrid sobre su fichaje estelar, Eden Hazard.

Aunque las lesiones han sido determinantes para ver en acción el talento que hizo pagar 100 millones de euros por él hace dos años, la paciencia se habría terminado y ya no habría marcha atrás: está en la vitrina y, quien venga con dinero, tendrá toda la atención de Florentino Pérez.



Así lo asegura el diario Marca de España, que asegura que ya parece ser solo Zinedine Zidane quien confía en que el belga haga la diferencia: "su rendimiento, lejos de mejorar y acercarse a los motivos por los que el Real Madrid cerró su fichaje en el verano de 2019, logrando llevar al Bernabéu a 50.000 aficionados a su presentación, no muestra signo alguno de ser el que corresponde a un jugador que costó 100 millones de euros y que nunca supo asumir el papel de cabeza de cartel", dice.



Afirma la fuente que no hizo ningún favor la escena de risas tras la eliminación de la semifinal de Champions League a manos de Chelsea y que, al final, ya nadie está realmente seguro de que su pegada y su influencia se vayan a ver en la 'casa blanca': "en el vestuario del Real Madrid ha ido de más a menos y pocos esperan de él ese toque genial que valga para ganar partidos. Con la directiva ha sucedido algo parecido y de la mala suerte del principio, se ha pasado al disgusto por su rendimiento-actitud".



La preocupación ahora no son los problemas físicos sino el dinero: "Hazard tiene tres años más de contrato por delante con el Real Madrid. Su fichaje sigue pendiente de amortizarse, algo que siempre dificulta la salida de cualquier jugador. La cotización del belga en Transfermarkt ha pasado de 150 millones de euros en el momento de su fichaje a los 40 actuales".



La escena no parece sencilla pero la decisión, a la luz de las cifras, que revelan a un jugador carísimo que solo disputó 18 tramos de partidos en la temporada, parece que está tomada. ¿Qué dirá Zidane, el que ciegamente confía y apuesta por él una y otra vez? ¿Se sumará a su lista de inconformidades o tendrá ya un plan B por si se va? La última palabra es de Florentino.