¡Qué sufrido empate del Madrid! Vinicius, al final, salvó la papeleta

Todo pintaba para derrota, pero sobre el minuto 90, Vinicius Junior marcó el 1-1. Los de Zinedine Zidane tuvieron un buen primer tiempo, con al menos cinco opciones, pero en el segundo tiempo un cambio de esquema benefició a la visita, que se fue rápidamente en ventaja. El Madrid replanteó y apeló al juego directo hasta que consiguió su gol.



Al final, un punto que no sienta del todo mal. Son terceros en LaLiga con 53 puntos, los mismos del Barcelona.

A los 21 minutos, Real Madrid tuvo tras acciones claras en menos de un minuto. La primera fue un remate de Lucas Vásquez que se estrelló en el travesaño; Ascencio la capturó y disparó al arco, pero la pelota tuvo que ser desviada por la defensa. En el tiro de esquina, los de Zidane también intentaron, esta vez con un cabezazo de Varane, que se fue englobado y el arquero tuvo que exigirse para sacarla con la punta de los guantes.



Desde la zona técnica, Zinedine no dejó de aplaudir cada acción de los suyos y no era para menos. Estaban viviendo el mejor momento en el partido. A la altura del 28’, Real Sociedad volvió a salvarse, esta vez con un zapatazo que pasó muy cerca al vertical derecho de Álex Remiro.

Transcurrían 35 minutos cuando el Madrid volvió a aproximarse al arco de Remiro, esta vez con Tony Kroos, a quien le achicaron los espacios para evitar el gol.



La visita salió con mucho ímpetu para el complemento y al Madrid no le quedó otra que defenderse “con las uñas”. Muy temprano, Real Sociedad se acercó con una chilena de Nacho Monreal, después de una mala salida del portero Thibaut Courtois; para fortuna de los merengues, se fue desviada.



El equipo vasco no bajó la intensidad y a la altura de los 55’, consiguió el 0-1 con anotación de Cristian Portugués. Todo se dio en una muy buena jugada colectiva, centro de Monreal y cabezazo de ‘Portu’, que le estampó la frente tras elevarse y ganarle a su marca, instalándola por el ángulo.

Dos minutos después, Real Madrid trató de revertir la historia y con el empate estaba bien empezar. Kroos tuvo una aproximación con un derechazo a pase de Mendy, que pasó casi rosando el ángulo superior derecho.



Casi sobre el final, Vinicius Junior marcó el empate después de una jugada que se dio por derecha con sello Valverde. Recibió sobre el corazón del área y la empalmó perfecto.