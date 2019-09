Real Madrid se cansó de buscar a Pogba y tendría listo a su reemplazo

Real Madrid intentó con todas sus fuerzas fichar a Paul Pogba, pero su salida del Manchester United parece que no se dará. En España e Inglaterra se menciona que el club de Mánchester logró retener al francés y ahora le mejorará su salario y firmará por más tiempo, por lo que deja de ser una opción para la próxima temporada.



Así las cosas, Zinedine Zidane, si es que llega a fin de esta temporada, y Real Madrid buscarán a otro futbolista que ya tenían en el radar hace tiempo y que podría llegar incluso gratis al conjunto blanco de España.

Christian Eriksen será el jugador por el que iría el Real Madrid en junio de 2020, momento exacto en que el danés terminará su contrato con Tottenham e incluso podría quedar libre.



Las pretensiones del jugador de Dinamarca tampoco son bajas, pero para un club como el Real Madrid el dinero no es problema. Actualmente, en los Spurs, está cobrando 4 millones de euros. En 'As' de España cuentan que el Tottenham le ofreció cuatro años más de contrato y seis millones de euros al año, pero que este tema no ha trascendido. ¿Se quedará el Real sin sus dos 'caprichos?