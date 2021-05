Real Madrid busca dinero: estos son los candidatos a ser vendidos

Los días en el Real Madrid no son los mejores, luego de perder la liga y de no conquistar un solo título en toda la temporada. Ver celebrar a sus rivales de patio y que el Barcelona pudo conquistar la Copa del Rey, hacen replantear lo que será el futuro del banquillo, del mismo plantel, buscando una reestructuración en el esquema. Además, el recambio generacional de esa generación que conquistó tres Champions empezó.

El primero en la lista de salida es el central francés Raphael Varane.



Es el jugador de mejor nivel en la zona defensiva, además, uno de los más valorados en el mercado, por su nivel y tiempo de vigencia en los próximos años.



La renovación está cada vez más lejana, por lo que el club optará por una venta este verano, teniendo en cuenta que su contrato vencerá a mitad del año del 2022. No hay voluntad de seguir buscando su renovación, por lo que desean hacer caja con el traspaso que ya suena para el Manchester United, principalmente. Por Varane, esperan recibir una suma cercana a los 60 millones de euros.



Isco es uno de los jugadores que desde hace unas temporadas viene sonando con salir, incluso, con James Rodríguez en su momento, estaba la duda para Zidane, pero el francés se decantó con por el volante español.



Marcelo es uno de los referentes del club en los últimos años, pero el nivel de las dos últimas temporadas no ha sido el mejor, por lo que su salida podría darse prontamente, Además, su contrato culminará en el 2022.



Los otros dos en esa lista son Marco Asensio, que fue la gran apuesta del club hace unas temporadas y Mariano Díaz, que no encontró su lugar en el esquema de Zidane.