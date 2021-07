Ramos, Varane y los dolorosos sacrificios del Real Madrid por Mbappé

Florentino Pérez quiere sí o sí a Kylian Mbappé portando la camiseta del Real Madrid. Es un sueño bastante costoso, pero eso no es un problema para el dirigente que comandó la llegada de los ‘Galácticos’.



Ahora bien, la gran diferencia de aquella época con la actual pasa por los ingresos ecónomicos. Hoy en día todos los clubes del mundo, salvo el Chelsea, tienen serios problemas de dinero y por ello las grandes contrataciones son cosa del pasado.



Por lo anterior, el Madrid ha tenido que seguir un plan sumamente austero. Ya salió de dos grandes referentes, por ahora no plena grandes compras y la cosa va más allá...

Según han revelado los medios españoles, la idea de Florentino es traer a Mbappé lo más pronto posible y eso se consigue con cuatro puntos de vital importancia, innegociables.



El primero ya se concretó. Sumarle a la ida de Sergio Ramos, la venta de Raphael Varane. El primero, a pesar de irse completamente gratos, libera un estratosférico salario de 15 millones de euros por temporada; el segundo, ya vendido al Manchester United, le deja 50 millones de euros por su ficha.

​Lo segundo se consiguió desde hace un par de meses. Lucas Vázquez, que parecía irse por la puerta de atrás, fue renovado gracias a sus excelentes presentaciones en el cierre de la pasada temporada. Cumple a la perfección en cualquier posición del sector derecho: interesante recambio de Carvajal como lateral o pieza importante como extremo.



La tercera cuota parece que se cumplirá. Con la ida de Ramos y Varane, la zaga central, creería uno, queda coja. Pero no, Florentino no quiere fichar sustituto alguno. Los dueños de la posición serán Eder Militao y el recién llegado David Alaba. Como alternativa estarán Nacho Fernández y algún juvenil (se habla de Chust o Gila).



El último ítem hace referencia a una de las grandes cruces de Zidane, los ‘olvidados’. La gran misión de Ancelotti será encontrarle lugar a todos los futbolistas que fueron cedidos: Odegaard, Bale, Ceballos, Kubo, Vallejo, Jovic. En lugar de gastar en caras nuevas, la idea es darle rodaje a estos jóvenes talentos.



Con lo anterior sobre la mesa, poco a poco se irán ahorrando gastos para el fichaje de Mbappé. Aunque PSG no lo quiera vender, 180 millones de euros serían suficientes para sacarlo de Francia. Por ahora, cada moneda suma.