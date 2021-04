Estadio, fichajes y renovaciones: multimillonario plan del Real Madrid

Real Madrid renovó a la mejor de sus figuras: Florentino Pérez. El exitoso empresario español fue reelegido como presidente del cuadro merengue hasta el 2025, en una elección sin oposición, que tiene un solo objetivo, conquistar Europa.

Pérez lleva más de 18 años al frente del equipo blanco. Durante sus dos etapas de presidencia, Florentino levantó Champions, trofeos de La Liga, Mundial de Clubes, Copas del Rey. Además de fichar jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Ronaldo Nazario, Sergio Ramos, Zinedine Zidane, Figo, entre muchas estrellas más.



Con un proyecto multimillonario que involucra la remodelación del Santiago Bernabéu, la renovación de algunos jugadores y fichajes de primera categoría, Real Madrid espera adueñarse del Viejo Continente en los próximos cuatro años.



Estadio



Florentino Pérez sacó provecho de la no asistencia de público a los estadios a causa de la emergencia sanitaria, para trasladar el equipo al Alfredo Di Stefano y acelerar las obras en el Santiago Bernabéu. El mítico estadio de la capital de España tendrá salones VIP, techo corredizo, césped retráctil (para hacer eventos), un museo de lujo y cientos de detalles que lo convertirán, si no en el mejor, en uno de los escenarios más espectaculares de Europa. Se espera que la obra se entregue a finales del 2022.



Renovaciones

Hay tres elementos que son clave en el presente del Real Madrid, pero que no tienen segura su continuidad: Sergio Ramos, Lucas Vásquez y Zinedine Zidane. Los dos jugadores siguen sin extender su vínculo y está complicada su renovación del contrato, sin embargo, el reto de Florentino será llegar a un acuerdo y firmar la continuidad. Mientras que en el caso del DT, todo dependerá de los resultados de la temporada, pues con el francés en el banco las dudas, pese a levantar título, no dejarán de existir.



Fichajes



El proyecto de Florentino Pérez, según reportan medios españoles, tiene dos objetivos fijos en el mercado: Kylian Mbappé y Erling Haaland. La prioridad del merengue es el atacante francés, pero el joven noruego hace fila para vestirse de blanco. En Europa aseguran que Mbappé no quiere renovar con el PSg, por lo que la probabilidad de aterrizar en el Madrid está aumentando. En Dortmund ya le tienen precio a Haaland. ¿Llegarán los dos? Con 'papá' Florentino todo puede pasar. Alaba y Camavinga también están en carpeta.



Más que fútbol



Además de la ambición futbolística, el proyecto del Real Madrid también apunta al baloncesto. Pérez lleva 21 títulos en este deporte y quiere aumentar los éxitos invirtiendo en sedes y equipamientos.