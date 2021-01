Frío clima, partido y resultado: Real Madrid no pudo con Osasuna

En la jornada 18 del fútbol español, Real Madrid tenía la necesidad de ganar en su visita al Osasuna para seguir luchando por el primer puesto. En medio de un campo lleno invadido por la nieve, los de Zinedine Zidane contaron con el regreso de Eden Hazard al once titular.

Al minuto de partido llegaría la primera, y única, emoción de los 45' iniciales. Osasuna hizo efectivo un tiro de esquina a favor que cabeceó en el primer palo Oier y el guardameta Thibaut Courtois salvó en la línea.



Tanto Luka Modric como Eden Hazard fueron los hombres más incisivos en el ataque merengue, pero en cada aproximaciones hizo falta el puntazo final. Justamente el croata intentó vulnerar el pórtico visitante a regate puro sobre la media hora de juego, pero en frente tenía un muro impenetrable. Por otro lado, Osasuna apeló únicamente a lo que pudiese lograr Jontahan Calleri en soledad y la pelota quieta.



Con el pasar de los minutos, el partido fue bajando en intensidad, aún más, por varios factores: imprecisión de ambos equipos, las complicadas condiciones del terreno y el orden defensivo del cuadro local.



Así pues, terminó todo sin mayores emociones. Los de Zidane llegaron cuatro veces a campo contrario pero sin remates claros al arco, mientras que los de Arrasate lograron disparar una vez.

La segunda parte inició con vértigo total. Primero fue Hazard con una jugada individual que por poco culmina Karim Benzema tras un peligrosísimo pase atrás, después Calleri respondió con un remate lejano sin problemas para Courtois y posteriormente Marco Asensio tiró a colocar desde la parte frontal del área, pero Sergio Herrera controló.

​Al minuto 61, Real Madrid pudo ponerse en ventaja, pero el juez de línea complicó todo. Hazard y Toni Kroos se juntaron por banda izquierda, el alemán optó por mandar un centro al área y Benzema, atropellando a sus rivales, se las arregló para marcar. Desafortunadamente para él, la jugada fue anulada por fuera de lugar.

​Los de Zidane fueron poco a poco fueron inclinando la cancha gracias al ingreso de Fede Valverde, Isco y Mariano Díaz. A Osasuna, que no podía dar ventajas en defensa, le tocó esperar por algún contragolpe.

El cuadro madrileño venció el arco de Herrera, pero nuevamente le sancionaron fuera de lugar. Kroos habilitó a Benzema con un excelente pase alto y el francés asistió a Sergio Ramos que definió con el arco vacío. Segunda jugada de gol anulada.



Así pues, el Madrid protagonizó un pálido empate a cero frente al Osasuna y cedió terreno en la parte alta de la tabla. No pudo ganar, no será puntero y el Atlético puede sacarle tres puntos de ventaja.