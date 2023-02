Real Madrid y su calendario de febrero: nueve partidos en 30 días

El mercado de fichajes culminó sin mucha novedad para el Real Madrid, que a diferencia de otras ventanas, se preocupó por intentar renovar a varios futbolistas antes que pensar en armarse, algo que era completamente necesario para el cuadro blanco que tiene varios problemas encima. Las bajas, uno de ellos con la ausencia de Ferland Mendy que no podrá estar por dos meses y se perderá la Champions League, entre otras competencias.



Carlo Ancelotti ha querido salvar la banda izquierda con un volante jugando de manera improvisada en esa zona como lo es Eduardo Camavinga. El galo ha tenido que esforzarse para suplir a su compatriota. Con el único fichaje de Endrick como un plan a futuro, el Real Madrid se topa con un gran problema: el calendario y la nómina 'corta' para afrontar tanto juego.

Enero fue un mes sumamente complejo para el Real Madrid que empezó a perder regularidad en la Liga de España y en las distintas competencias como la Supercopa Española celebrada en Arabia Saudita en la que fueron bailados por su acérrimo rival, el FC Barcelona. Como si fuera poco, perdieron la punta en el rentado local nuevamente ante los azulgranas.



Reciben febrero con urgencias en la tabla de posiciones a ocho unidades de la cima, con oportunidad de ponerse a cinco si vencen al Valencia. Así las cosas, el segundo mes del año para el Real Madrid inicia con el encuentro en el Santiago Bernabéu ante los valencianos, pero no será el único entre LaLiga, Mundial de Clubes, Uefa Champions League y Copa del Rey donde deberá enfrentar nada más ni nada menos que al Liverpool para sostener la corona de la Liga de Campeones y al Barcelona en la Copa.

Sin duda alguna las aspiraciones del Real Madrid son seguir vivos de todo el trajín que tendrán entre febrero y marzo en donde, en el segundo mes del 2023 tendrán duros compromisos de LaLiga, del Mundial de Clubes y de la Uefa Champions League. Una historia que empieza con el Valencia y termina con el FC Barcelona en el tercer mes del año. Este sería el calendario si todo le sale bien a los dirigidos por Carlo Ancelotti:



1) jueves 2 de febrero - Real Madrid vs Valencia

2) domingo 5 de febrero - Mallorca vs Real Madrid

3) miércoles 8 de febrero - rival por definirse vs Real Madrid (Mundial de Clubes)

4) sábado 11 de febrero - si gana el miércoles, tendrá la final del Mundial de Clubes

5) miércoles 15 de febrero - Real Madrid vs Elche

6) sábado 18 de febrero - Osasuna vs Real Madrid

​7) martes 21 de febrero - Liverpool vs Real Madrid (Champions League)

8) domingo 26 de febrero - Real Madrid vs Atlético de Madrid

9) jueves 2 de marzo - Real Madrid vs Barcelona (Copa del Rey)



Si a eso se le suma que tres días después del compromiso contra el Barcelona, deberá enfrentar al Real Betis en condición de visitante, serían diez compromisos en tan solo un mes.