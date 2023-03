Kroos le apuesta al triunfo en el Camp Nou: ‘Llegamos bien al clásico’

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, se mostró esperanzado con realizar un buen papel en el clásico de este domingo con el Barcelona y que se extienda el pulso por la conquista de LaLiga, y aseguró que su equipo juega "bien en grandes escenarios contra grandes rivales".



"A veces me pregunto qué va a pasar en el clásico y nunca acierto. Es un partido siempre especial y único. Sabemos de la importancia del encuentro. Para nosotros, es importante para acercarnos a ellos si ganamos. No sé qué tipo de partido vamos a ver", afirmó en los medios del club.

"Llegamos bien y espero que estemos preparados para mañana. Llevamos dos días de recuperación, pero hoy estamos mucho mejor y listos para mañana. Jugamos bien en grandes escenarios contra grandes rivales. Es lo que hacen los equipos grandes. Si seguimos así nos va a ir bien. Además, tras el sorteo de Champions tenemos que hacerlo para llegar a la final", añadió.



Kroos analizó el momento del centro del campo del Real Madrid y su conexión especial con el croata Luka Modric: "Estoy muy bien jugando a su lado. Te entiendes perfectamente después de casi nueve años jugando juntos. Tenemos buena conexión tanto dentro como fuera del campo y sabes lo que hace el otro". "Siempre hay gente importante a nuestro alrededor. Camavinga hizo un partido espectacular frente al Liverpool el miércoles y nos ayudó mucho, sobre todo en el aspecto físico", añadió.



Sin desvelar si aceptará la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa o decidirá retirarse a final de temporada, Kroos agradeció la confianza del club. "Jugar 400 partidos con el Real Madrid es un buen número, pero no me interesa. Me interesa más la relación que tengo con el club", dijo.



"Son casi nueve años muy buenos y exitosos. Puedes estar nueve años en el club y no tener esa sensación o estar dos y pensar que estás en casa. Casi desde el primer día hasta hoy tuve la sensación de que estaba en casa. Los éxitos ayudan mucho para sentirte cómodo en un club así, pero lo importante es la sensación que tengo aquí: estoy en casa, feliz y eso hace que juegue mi mejor fútbol", sentenció.



