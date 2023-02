Ancelotti no pierde la esperanza en Liga: ‘Lucharemos hasta el final’

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró tras el empate en el derbi ante el Atlético de Madrid que "no es un adiós a LaLiga", prometió pelea "hasta el final" y opinó sobre la acción polémica del partido, la roja directa al argentino Ángel Correa, defendiendo que era expulsión.



"No es un adiós a LaLiga, es más complicado de lo que era antes de este partido pero la tenemos que pelear hasta el final y a ver lo que pasa", defendió en rueda de prensa en el estadio Santiago Bernabéu.

Contrariado por el resultado, Ancelotti explicó sus intenciones al apostar por un centro del campo de inicio sin Tchouaméni ni Camavinga. "Pensábamos tener el control con el balón, Kroos ha jugado un partido muy bueno, los tres interiores estaban en buena condición".



"Ceballos había descansado y he buscado frescura en el campo con Kroos como pivote. Hemos pensado que el Atlético no presionaría mucho arriba y podíamos tener el control. Así fue la primera parte pero estuvimos lentos en cambios de orientación. En el momento que metí más energía en el campo encajamos el gol, tuvimos minutos descolocados, hubo tiempo para empatar pero no para ganarlo", añadió.



Lo poco positivo del derbi para el Real Madrid fue el estreno goleador del canterano Álvaro Rodríguez, que dio el empate. 'Carletto' confirmó que formará parte de la primera plantilla la próxima temporada.



"Álvaro ha mostrado toda su calidad lo poco que ha jugado, es una noche especial para él y para nosotros pensar que puede ser útil en este tramo de la temporada. La próxima temporada va a estar en la plantilla del primer equipo porque tiene una calidad que tienen pocos a su edad, tiene altura importante, es un jugador potente, va bien de cabeza, maneja bien el balón. La idea es tenerlo con el primer equipo y este último tramo de temporada estará entre nosotros y el Castilla. Lo manejaremos con Raúl", desveló.



Ancelotti calificó de "expulsión justa" la acción de Correa con Rüdiger y analizó las razones del bajón de su equipo. "Hemos encajado el gol porque en el fútbol tenemos que tener en cuenta la calidad del contrario con un lanzador fantástico como Griezmann y un cabeceador como Giménez. Puede pasar. Llegó en el momento que empujábamos y anímicamente ha bajado un poco el nivel mental de Liverpool. No era cansancio físico, era falta de frescura mental. Era normal en el partido 17 en 50 días", analizó.



Por último, defendió el nivel de Karim Benzema tras un partido en el que no se vio al capitán. "Hoy ha sido un partido difícil para él porque faltaba frescura mental, llegar más rápido en el último tercio, ha sufrido esto pero este tramo de temporada lo ha hecho muy bien, ha marcado muchos goles importantes desde el Mundial".



EFE