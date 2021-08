Ancelotti, con exigencias: 'queremos intensidad con o sin el balón'

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó que quieren “jugar partidos con intensidad con balón y sin balón”, y lamentó que el equipo estuviera lento en la primera mitad del partido que ganó 1-4 al Alavés. El técnico apuntó en sala de prensa que lo podían haber hecho mejor en la primera parte, incidió en la falta de intensidad en los primeros 45 minutos y dijo que la salida de balón desde atrás fue lenta, cuando tenía que ser más veloz.

“No hemos tenido el coraje de presionar arriba cuando lo podemos hacer porque tenemos defensas muy rápidos, pero es el primer partido y esto lo tenemos que trabajar más”, recalcó. “El primer gol ha abierto el partido y hemos tenido más espacio”, afirmó el italiano, que repasó las actuaciones de varios de sus jugadores.



Sobre Eden Hazard destacó que hizo un “partido completo” aunque reconoció que “tuvo difícil encontrar socios entre líneas porque el Alavés se ha cerrado muy bien”. Manifestó que la banda izquierda no es definitiva para David Alaba y celebró que tiene muchas opciones en esa banda.



Aseguró que Gareth Bale está tan comprometido como el resto de los jugadores y avisó de que el galés “va a mejorar porque no está en su condición óptima”. “Lo veo bien y motivado”, añadió. Respecto a Benzema destacó que “es la finalización del equipo” y puso en valor “la calidad de leer muy bien las situaciones del partido”.



“Decir que es delantero me parece poco para él. Es mucho más completo que el Benzema de hace cinco años”, agregó. También tuvo palabras para Nacho Fernández. “Hay dos tipos de defensas, el optimista y el pesimista y Nacho es pesimista porque siempre piensa que puede pasar algo y por eso está concentrado”, declaró.



EFE